L’Intelligenza Artigianale Tod’s in passerella a Milano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024)diè protagonista alle sfilate milanesi., infatti, celebra, valorizzando l’individuo e ricordando che, al di là di qualsiasi innovazione, dietro ogni prodotto ci sono la conoscenza e le mani di chi lo crea. Il fatto a mano e l’eccellenza del Made in Italy, da sempre valori imprescindibili di, dialogano così costantemente con la ricerca e la sperimentazione. A raccontare questi valori è l’opera che l’artista Lorenzo Quinn, noto per le sue monumentali sculture di mani in gesso, ha realizzato per la sfilataDonna Primavera-Estate 2025: due mani che serrano nastri in pelle incrociati, simbolo dell’eccellenzae del sapere fare italiano.