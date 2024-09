L’Arsenal si prepara allo scontro con il Manchester City sin dalla pre-stagione

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 21 settembre 2024) 2024-09-20 15:00:16 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Il manager delMikel Arteta ammette di essersito finpre-per la sfida di Premier League di questo fine settimana contro il. I Gunners hanno di fronte un calendario impegnativo: la sfida all’Etihad sarà la terza trasferta in soli sette giorni, ma Arteta insiste sul fatto che la sua squadra è pronta per la sfida. In conferenza stampa, lo spagnolo ha dichiarato: “Ci stiamondo per questo finpre-. “Ovviamente, conoscevamo il calendario e sapevamo che è estremamente raro giocare in queste condizioni con tre grandi trasferte in sei giorni, ma era quello che era, quindi ci siamoti, sia fisicamente, mentalmente e tatticamente”.