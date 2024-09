Juve-Napoli Conte cambia la formazione | ci può essere un escluso a sorpresa

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 21 settembre 2024) Antoniosta valutando un cambio diper: spunta l’ipotesi di uneccellente adalla partita Mancano sempre meno ore all’attesissima sfida trantus ein programma questo pomeriggio alle 18 dall’Allianz Stadium. Dal match di Torino, non privo di polemiche già alla vigilia, potrebbe uscir fuori il nome dell’anti Inter. E’ vero, è prestissimo, siamo solo alla quinta giornata e ne mancheranno altre 33 per la chiusura del campionato, ma a livello umorale questa sfida potrà dire comunque tanto. Da una parte ci sarà la nuovissimadi Thiago Motta, che in campionato non vince e non segna dal 26 agosto contro il Verona. Mentre dall’altra ci sarà un altrettanto rinnovatodell’ex Antonio, che è tornato a vincere 3 partite consecutive dopo 1 anno e mezzo.