Invasione di funamboli acrobati e maghi a Tu Si Que Vales giudicati da Gerry Scotti Maria De Filippi Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi | ecco cosa accadrà

(Di sabato 21 settembre 2024) Al via stasera in prima serata su Canale 5, dal Teatro 8 degli studi Titanus Elios in Roma, l’11esima edizione del talent show “Tu Si Que”. Per il secondo anno consecutivo alla conduzione il trio formato da Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Sulle poltrone a giudicareDe, mentre alla giuria popolare è Sabrina Ferilli, alla guida dei 100 “esperti” in studio pronti a votare. Non mancheranno la “Scuderia”, il circuito di gara guidato dal manager internazionaleper “volare ad alta quota verso il successo”, e le incursioni del rosso Giovannino. Al centro del palco si alterneranno artisti provenienti da tutto il mondo e che si esibiscono dal canto al ballo, dallo sport alla magia, dal cabaret alla giocoleria,, mentalisti performer, trasformisti e tanto altro.