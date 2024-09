Guerra alla pirateria nel calcio | multa automatica a chi usa il pezzotto

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 21 settembre 2024) Grazie all’adozione di una nuova tecnologia, l’Agcom ha potenziato la sua capacità di individuare in tempo reale le trasmissioni illegali in streaming Con la ripartenza del campionato per tutti gli appassionati e tifosi delle squadre della Serie A si è riproposto l’annoso problema di come riuscire a vedere le partite della propria squadra del cuore, e non solo, live. L’aumento tanto temuto da parte della piattaforma DAZN che detiene i diritti della trasmissione dell’intero pacchetto della nostra Serie A, ha convinto molti utenti a non rinnovare l’abbonamento, ma ha indotto molti di loro a ricorrere a metodi illegali, tra iptv e il cosiddetto “”. Stretta sui pirati online – Cityrumors.