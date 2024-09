Grottaferrata 32enne arrestato per maltrattamenti al padre

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 21 settembre 2024) Aggredisce ilanziano per soldi,un uomo con precedenti a, i carabinieri hannoundi Frascati, disoccupato e con precedenti penali, accusato dicontro familiari e tentata estorsione. L’arresto è avvenuto in seguito a una chiamata al 112, quando i militari sono intervenuti in un’abitazione di via Trento. Qui un anziano ha denunciato l’aggressione subita dal figlio, scaturita dal rifiuto di concedergli del denaro per l’acquisto di sostanze stupefacenti. L’anziano ha inoltre raccontato ai carabinieri di essere stato vittima di precedenti violenze, mai denunciate prima. Dopo l’aggressione, l’uomo è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Frascati, dove è stato dimesso con una prognosi di 7 giorni per le contusioni riportate. Ilè stato tratto in arresto e trasferito al carcere di Velletri.