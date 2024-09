Giulia Stabile parla dell’amore dopo Sangiovanni | Sono un po’ sfortunata

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 21 settembre 2024) Il cuore di? Al momento è in pausa. La ballerina, ospite a Verissimo, si è lasciata andare a una confessione che non ha lasciato spazio ai dubbi.la fine della sua relazione con, cominciata dentro la scuola di Amici, sembra che per la giovane danzatrice l’amore sia ancora in fase di stand-by. “Fidanzato? Come va il cuore? Il cuore è rotto in questo momento,” ha dichiarato senza mezzi termini. A 22 anni,si ritrova a fare i conti con una situazione sentimentale che non è delle migliori, ma non manca mai il suo inconfondibile sorriso.ha fatto della danza la sua grande passione e professione, ma non è immune ai colpi di scena della vita privata. Ma per ora, sembra che l’amore sia un ballo che preferisce rimandare.