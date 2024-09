Freedom – Oltre il confine torna con nuovi ed imperdibili appuntamenti

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 21 settembre 2024) «il» arriva coned. Ecco le tappe del viaggio Sabato 21 settembre, in prima serata, nuova puntata di «il». Nel terzo appuntamento con il programma a cura di Contenuti – Production & Media, Roberto Giacobbo propone un lungo viaggio tra: – Toscana, a Siena, per raccontare la storia della chiesa che non c’è – Lombardia, per vivere le opere di Leonardo da Vinci attraverso le nuove tecnologie – Portogallo, a Cascais, per vedere la dimora di Umberto II, ultimo re d’Italia – Puglia, ad Alberobello, per capire la verità storica dietro i trulli – Umbria, a Cascia, per incontrare Santa Rita.