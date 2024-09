Fiumicino il Pd incontra Baccini | dall’Auditorium al ponte della Scafa i temi trattati

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 21 settembre 2024), 21 settembre 2024 – “Si è tenuto un incontro tra i consiglieri del Partito Democratico die il Sindaco Mario. In tale confronto, concretizzatosi dopo circa 15 mesi di amministrazione a guidagiunta di centro destra, il Pd diha ribadito il proprio ruolo di opposizione e di interlocuzione per il beneCittà“. Ne dà notizia il Pd locale. Ecco gli argomenti“Il confronto ha riguardato le questioni vitali per il territorio, con particolare attenzione per le infrastrutture, l’ambiente, il bilancio, i lavori di realizzazione dell’Auditorium del Mare, il raddoppio dell’aeroporto, la portualità e il. Il Sindaco ha confermato il suo impegno per tali importantidi altissimo rilievo per il Comune.