Festa per Sophia Loren Al Bano | Serata fantastica Brilli | Circondata dall’amore

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di sabato 21 settembre 2024) (Adnkronos) – Una, toccante, commovente. Ce ne dovrebbero essere tante di serate così". Parola di Alche ieri sera ha partecipato allaandata in scena al The Space Cinema Moderno di Roma in onore diper i suoi 90 anni. La diva, dice il cantautore pugliese all'AdnKronos, "ha fatto L'articoloper, Al: “”.: “” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.