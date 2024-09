A Monterocchetta si passeggia nei sentieri | il 20 ottobre appuntamento ‘sotto il tiglio’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 21 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoFinalmente un modo per valorizzare le bellissime colline del Sannio a pochi km da Benevento. La parocchia di San Bartolomeo in Galdo diha organizzato la prima edizione dellata nei. L’è per domanica 20e il luogo di incontro non poteva che essere “sotto il tiglio” simbolo ormai della piccola comunità! Il percorso, lungo 10.9 km, in gran parte sarà effettuato inaccessibili solo a piedi. Per chi vorrà, sarà adibita anche un’area per gustare un ottimo pranzo con materie prime locali, il tutto a soli €15,00. L'articolo Asinei: il 20ilproviene da Anteprima24.it.