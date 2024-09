Volano gli stracci tra TG1 e Reazione a Catena per gli ascolti | intervengono i vertici Rai

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 20 settembre 2024) News tv. TG1 contro “” per gliRai. In questi giorni sembra essersi sta una vera e propria guerra tra il TG1 e. Il calo didel noto game show su Rai 1 starebbe penalizzando anche il TG1 e così negli uffici Rai di Viale Mazzini si è tenuta una riunione lo scorso martedì per discutere sui scarsi risultati del programma condotto da Pino Insegno. ( dopo le foto) Leggi anche: “”, ancora critiche a Pino Insegno: parla la famosa Tv Leggi anche: “”, i campioni “fatti fuori”? Il sospetto Leggi anche: “”, nuova gaffe di Pino Insegno: cos’è successo Leggi anche: “Ecco cosa mi infastidisce”.