Vicchio il sindaco alla Marcia della Pace ad Assisi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024)(Firenze), 20 settembre 2024 - “Prima di tutto la” è il temafraternità che si terrà addomani, sabato 21 settembre, alle ore 15, in occasioneGiornata internazionale. Anche il Comune diha aderito e parteciperàmanifestazione con ilFrancesco Tagliaferri e il consigliere comunale Ettore Rosari. Ad anticipare lala mattina l’"Incontro nazionale delle Costruttrici e dei Costruttori diDomus Pacis in Santa Maria degli Angeli: un incontro di riflessione e proposta con numerosi ospiti e interventi, tra amministratori pubblici, parlamentari europei, giornalisti, rappresentanti di università, scuole e associazioni pacifiste, per ricostruire una coscienza, una cultura e una politica diche si esprima attraverso la cura degli altri, dell’umanità e del pianeta.