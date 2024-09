Tony show ad Affari Tuoi!

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 20 settembre 2024) Puntata diche sarà ricordata a lungo quella andata in onda ieri sera con protagonistadella Regione Calabria. Il concorrente, anche involontariamente, dà vita a circa un’ora di, che conclude aggiudicandosi 50.000 euro in gettoni d’oro. Simpatico, a detta sua elegante, accompagnato dalla sorella Gina, il concorrente si dichiara single da nove anni “perché come vedi non so fare le scelte giuste”, dice a De Martino, che lo invita a fare l’identikit della sua donna ideale. “Come la vuoi?”, gli domanda. Basta che respira ironizza la sorella di, che invece con uno slancio poetico dichiara: Chi mi vuole mi scelga, perché ricordatevi che è la donna che sceglie e sta all’uomo salire sul binario giusto.