Siamo affamate e senza soldi dà ospitalità e accoglie due ragazze in difficoltà Si risveglia narcotizzato e derubato

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 20 settembre 2024) Un anziano è stato avvicinato da duedi 23 e 24 anni, entrambe di origini rumene, che con una scusa si sono introdotte in casa sua, finendo col narcotizzarlo e derubarlo. Le due giovani sono state arrestate dalla polizia, entrambe con dei precedenti penali. La rapina delle dueI fatti si sono svolti a Novara, dove le due giovani truffatrici hanno notato l’uomo 80enne solo per strada, individuando in lui evidentemente una facile preda. Si sono avvicinate e gli hanno detto che erano. A quel punto l’uomo ha fatto entrare in casa sua le due giovani truffatrici, che gli hanno somministrato una bevanda. L’anziano ha perso i sensi ed è stato ritrovato dopo ben 4 giorni disteso sul divano e con la casa completamente a soqquadro.