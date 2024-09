Pellizzari e Rojas ai mondiali Under 23

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Profumo di nazionale per due atleti della Vf Group Bardiani Csf Faizanè: sono Giulioe Vicente. Nel loro mirino, la prova del Mondiale di ciclismo per23, prevista il 27 settembre a Zurigo, in Svizzera. Il commissario tecnico Marino Amadori ha sceltoper la selezione azzurra. L’atleta della formazione reggiana, classe 2003, protagonista all’ultimo Giro d’Italia, si segnala in particolare per le doti di scalatore. "E’ un onore poter indossare la maglia azzurra. Al Mondiale di Zurigo punterò al colpo grosso, però sono consapevole che la concorrenza sarà molto agguerrita. Il percorso duro si adatta alle mie caratteristiche, mi farò trovare pronto per l’appuntamento", afferma raggiante Giulio. Sempre sulle strade del mondiale svizzero pedalerà Vicente, convocato nella nazionale cilena.