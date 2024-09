Pd e M5s in Europa stanno con Maduro

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 20 settembre 2024) Il caso venenzuelano si sposta a Strasburgo. Nella giornata di giovedì 19 settembre l’rlamento ha approvato una risoluzione non vincolante di condanna ai brogli elettorali e della persecuzione dell’opposizione democratica orchestrati dopo le elezioni del 28 luglio scorso dal regime di Nicolás. Si legge nel comunicato stampa “L'Ue dovrebbe fare tutto il possibile per garantire che Edmundo González Urrutia, presidente legittimo e democraticamente eletto del Venezuela, possa entrare in carica il 10 gennaio 2025”. Un obiettivo a cui 309 eurodeputati hanno scelto di votare a favore, tutti appartenenti allo schieramento di destra dell’emiciclo. Vale a dire Partito Popolare Europeo (Ppe), Conservatori e Riformisti Europei (Ecr) e Patrioti per l’, di cui fanno parte rispettivamente Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega. Sul versante di centro sinistra, il gelo.