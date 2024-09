Oroscopo di branko di oggi venerdì 20 settembre 2024 | Scorpione Tensione e Passione in Equilibrio

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 20 settembre 2024) L’diper20Ariete Il trigono tra Luna e Marte vi regala energia e determinazione. È il momento perfetto per avviare quei progetti che avete rinviato. In amore, fate attenzione a non essere troppo impulsivi: la pazienza sarà premiata. Toro Mercurio e Venere apportano un’armonia speciale nei vostri rapporti personali. Tuttavia, cercate di concentrarvi sul lavoro: la distrazione può rallentare i vostri progressi. Affrontate le vostre insicurezze con fiducia. Gemelli Giornata di riflessione interiore. Potreste sentire la necessità di chiarire una relazione recente o ripensare a una decisione presa troppo in fretta. Abbiate pazienza, le risposte arriveranno al momento giusto. Cancro Le stelle vi sorridono sul lavoro, con la possibilità di una svolta positiva.