Monsters la storia di Lyle ed Erik Menendez la recensione | La morte del sogno americano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Dopo il successo incredibile ottenuto con Dahmer – Mostro: ladi Jeffrey Dahmer, Ryan Murphy torna su Netflix con il secondo capitolo della sua saga dedicata ai “Mostri” del crimine. Chi si aspettava il “solito” serial killer statunitense potrebbe restare deluso: al centro dic’è una coppia di ragazzi ricchi, che alla fine degli anni Ottanta uccisero i loro genitori. Perchè questa scelta apparentemente dissonante con quanto fatto in precedenza? Perchè il terribile crimine dei fratelli– come quelli di Dahmer – ha segnato la cronaca nera statunitense e ha avuto un fortissimo impatto sulla cultura popolare, è stato al centro di un enorme polverone mediatico e permette per questo a Murphy di fare ciò che preferisce, ossia parlare di una società malata e delle sue conseguenze sulla formazione psico-emotiva di chi ne fa parte.