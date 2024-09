Lazio Stadio Flaminio | Lotito accelera con Legend spunta l’ipotesi copertura

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 20 settembre 2024) Lacons per lo, il colosso del marketing scelto dal presidente Claudioper il business plan. La società con base a Milano gestirebbe dal merchandising al food per le partite di serie A e i grandi concerti, come riporta oggi la Repubblica (ed. Roma). Un investimento per dimostrare che la suafa sul serio per loe che il club punta ad assumere una postura finalmente internazionale. Lo studio di consulenza a cui si è rivolta laha già disegnato il modello finanziario del Tottenham e ha seguito il Real Madrid, tanto per quanto riguarda la gestione del Santiago Bernabeu che per quanto riguarda il merchandising: le maglie dei Galacticos sono da sempre un asset importantissimo per il club. Ecco, poi, la partnership con il Barcellona e il focus per il catering ( stellato) del Manchester City.