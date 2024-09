La Passione di Cristo 2 | il film riceve un importante aggiornamento

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 20 settembre 2024) Ladi2: ilunLadi2 di Mel Gibson ha ricevuto un. Come noto, il dramma epico del 2004 diretto da Gibson segue le ultime ore della vita di Gesù, prima della sua crocifissione. Ilè interpretato da Jim Caviezel nel ruolo di Gesù. Ilè stato candidato a tre premi Oscar, per la migliore fotografia, la migliore colonna sonora originale e il miglior trucco. Da tempo ormai si parla di un sequel apparentemente intitolato Resurrection. Ora, come riporta Variety, è stato fornito unsu questo Ladi2. L’è stato fornito da Alan Nierob, l’addetto stampa di Gibson, che ha confermato alcuni recenti progressi fatti per il. “Tutto quello che possiamo confermare è che di recente hanno fatto dei sopralluoghi.