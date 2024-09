Juventus-Napoli parla il doppio ex Ferrara

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 20 settembre 2024) L’ex difensore diCiro, attualmente opinionista DAZN, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue dichiarazioni sul match in programma domani a Torino. Ciro, ex difensore di, ora opinionista DAZN, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport: Che sapore avranno questi 90? per Conte? “Agrodolce. Il popolo napoletano adora Antonio, ma credo che il popolo juventino non possa smettere di amarlo. La stessa cosa vale per Antonio, che si è innamorato di, dei suoi tifosi, del progetto, ma che è legato alla Juve e a Torino. Mi fa venire in mente la canzone di Celentano, Storia d’amore”. Ciro, tra ile Beh, allora anche lei è tifoso “Della squadra della mia città, la radice non si può cancellare.