Il Signore degli Anelli | La guerra dei Rohirrim confermata la data d’uscita italiana

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 20 settembre 2024) Il: LadeilaWarner Bros Italia ha confermato lain sala di Il: Ladei. Il film che racconta della dinastia di Helm arriverà nelle nostre sale dal 1° gennaio 2025, per inaugurare un nuovo anno di cinema. View this post on Instagram A post shared by Warner Bros. Italia (@warnerbrositalia) Ambientato 183 anni primaeventi della trilogia originale, Il: Ladeitrasporta il pubblico nell’epico mondo di J.R.R. Tolkien. Il film racconta la storia di Helm Hammerhand, il leggendario re di Rohan.