Ho aspettato mezz’ora lì non sapete ma tante cose vengono tagliate a X Factor 2024 L’ultima cosa che volevo era essere cafona | le scuse di Federica Sotgia

(Di venerdì 20 settembre 2024) Si tinge di giallo la partecipazione dia X. Ieri la can24enne di San Vito Lo Capo è apparsa sul palco per presentare “Maleducata”. Ma dopo qualche problema tecnico durante l’esecuzione,avrebbe lasciato il palco prima che i giudici esprimessero il loro giudizio. Jake La Furia ha commentato: “Andarsene via senza ascoltare i voti è un po’ da”. L’altro giudice Achille Lauro ha aggiunto “Maleducata!”, citando ironicamente il brano. “Holì, nonmaa X. – ha detto la can– Non sono scappata via, avevano già espresso i loro giudizi, molti dei quali non si sono visti. Ho ringraziato e sono stata d’accordo con le critiche, che ho accettato perché sono consapevole di ciò che va bene eno, io ero in pallone e credevo fosse finito il mio tempo.