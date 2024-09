Gran Premio Nuvolari Sfilata di auto storiche

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024)protagoniste a Poggibonsi. Domani dalle 11 circa, transiterà da Poggibonsi per la prima volta in assoluto il. Transiteranno nell’occasione circa 350 vetture costruite entro il 1974. Per il settore si tratta della seconda manifestazione per importanza a livello mondiale dopo la Mille Miglia. Il ClubValdelsa, presieduto da Mauro Morandi, è attivo con i suoi numerosi soci e volontari nella gestione in ambito locale dell’evento, come avviene del resto in occasione del passaggio della Mille Miglia e di altri rilevanti appuntamenti motoristici che interessano da vicino Poggibonsi e i suoi dintorni. Le vetture provenienti dalla nuova regionale 429, da Empoli, usciranno quindi alla rotatoria di Drove in direzione di Poggibonsi per continuare poi da viale Marconi il percorso per Castellina in Chianti attraversando la 429.