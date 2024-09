G7 Cultura battesimo di fuoco per Alessandro Giuli Il discorso inaugurale su disastri ambientali e Ai

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Napoli, 20 settembre 2024 – Apre i battenti il G7, che tra oggi e domani farà riunire i ministri delladi Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti. Una prima prova importante per il neo ministro, padrone di casa entrato in carica da appena due settimane a seguito delle dimissioni di Gennaro Sanano. Ed è proprio lo scandalo che ruota attorno a Maria Rosaria Boccia che ha rischiato di avere un impatto importante sul summit. Non solo l’influencer parla di una presunta nomina come consigliera per i grandi eventi del Ministero – G7 compreso – ma sarebbe anche entrata in contatto con dei documenti riservati sulla tappa di Pompei, e per giorni si era parlato di un’eventuale cancellazione di quest’ultimo appuntamento.