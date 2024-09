Comfort e inquinamento zero In strada nove autobus elettrici

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 20 settembre 2024) Soluzioni green per muoversi in città. Ieri mattina, in piazza Duomo a Crema, ha presentato i busche (con una flotta iniziale di) garantiranno il pubblico nella città di Crema e nei dintorni. All’appuntamento hanno partecipato tra gli altri l’assessore ai Trasporti Mobilità Sostenibile di Regione Lombardia, Franco Lucente, il sindaco Fabio Bergamaschi e l’assessore alla Mobilità Franco Bordo, il direttore Agenzia Tpl di Cremona e Mantova Massimo Dell’Acqua, e l’amministratore delegato di Autoguidovie Stefano Rossi. I veicoli esposti hanno ricevuto anche la benedizione impartita da monsignor Daniele Gianotti, vescovo di Crema. Questi mezzi saranno finanziati da regione Lombardia con un contributo di 3.21 milioni di euro. "Stiamo lavorando molto - ha dichiarato l’assessore regionale Franco Lucente - per questa linea che da Crema porta soprattutto i pendolari a Milano.