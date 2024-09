Bce Lagarde | obiettivi chiave politica monetaria non cambino

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 20 settembre 2024) Roma, 20 set. (askanews) – La presidente della Bce, Christinesi schiera contro l’ipotesi di modificare il mandato dell’istituzione. Durante il tradizionale appuntamento annuale organizzato dal Fondo monetario internazionale, la lettura in onore dell’ex direttore Michel Camdeussus, ha rivendicato come “notevole” il rientro dell’inflazione nell’eurozona verso l’obiettivo del 2%, atteso per la metà del prossimo anno che attribuisce “alla determinazione delle azioni monetarie” intraprese. “Mantenere questa forte ancora per i prezzi sarà essenziale – ha detto – se entriamo in un’era in cui l’inflazione sarà più volatile e la trasmissionepiù incerta”. “Glidelladevono restare immutati – ha affermato-.