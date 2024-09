Alluvione in Emilia il sindaco di Marradi fa appello alla Regione | Bus sostitutivi per studenti e pendolari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024)(Firenze), 21 settembre 2024 – L’che ha colpito duramente la Romagna sta avendo importanti ripercussioni anche sui comuni toscani che si trovano al confine, in particolare quelli dell’Alto Mugello. “In questo momento complicato e con grosse difficoltà anche sui collegamenti con l'-Romagna, abbiamo provveduto a richiedereToscana e a Trenitalia la possibilità di attivare, nel più breve tempo possibile, servizi buspassando dstrada che al momento risulta essere l'unica sicura anche per i mezzi pesanti, ovvero la Sp 306 Casola-Palazzuolo-Faenza, per permettere ae soprattuttodi raggiungere i luoghi di scuola e lavoro e siamo in attesa di una risposta". Così sui social Tommaso Triberti,di