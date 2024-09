Alla MFW sfila Prada

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 20 settembre 2024) Milano Fashion Week, ieri è stato il giorno die dellata Primavera-Estate 2025 del marchio guidato da Miucciae Raf Simons. In scenano le linee e gli accessori iconici della Maison italiana in un turbinio di auto citazioni, colori acidi, trompe-l’œil, occhiali futuristici, materiali plastici e dettagli metallici. Viviamo nell’era dell’iperinformazione, immersi in un flusso constante di contenuti. Il nostro consumo delle infinite risorse disponibili online e? guidato da algoritmi, sequenze finite di istruzioni che circoscrivono l’ambito del decidibile entro i confini della logica, in un mondo essenzialmente illogico.