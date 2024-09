Al via polo logistico Kuehne+Nagel a Mantova con 700 nuovi posti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024)ha inaugurato ail più grandemai realizzato per adidas in Italia, con un investimento di 350 milioni di euro e la creazione di oltre 700di lavoro. Il centroserve un'area geografica di 19 Paesi dell'Europa meridionale e orientale e si avvale di tecnologie digitali all'avanguardia. Il centro, esteso su una superficie coperta di 130 mila mq, è dotato di 20 km di nastri trasportatori e di un sistema a shuttle che gestisce 25 corsie di stoccaggio con una capacità di 440 mila unità. Attraverso questi sistemi, ilè in grado di processare fino a 500 mila unità al giorno, tramite tutti i canali di vendita al dettaglio, dai colli singoli dell'e-commerce fino agli ordini all'ingrosso per la grande distribuzione.