Venivo spesso presa in giro perché a 14 anni ero piatta e alta un metro e ottanta ma io volevo essere bassa e formosa | la confessione di Nicole Kidman

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) È un momento d’oro sul versante professionale per, l’attrice per il nuovo thriller erotico “Babygirl” è stata premiata con la Coppa Volpi al Festival di Venezia 2024, mentre con la serie-tv “The Perfect Couple”, spopola su Netflix. Sul versante privato invece l’attrice Premio Oscar sta attraversando il lutto per la recente morte della madre Janelle Ann. Motivo per cui non ha potuto partecipare alla serata finale della Mostra del Cinema i Venezia per ritirare il premio. Laè una delle protagoniste della docu-serie “In Vogue: The 90s”, che racconta attraverso testimonianze illustri come la celebre rivista Vogue abbia rivoluzionato il mondo della moda e del costume. Tra le interviste c’è proprio quella dell’attrice che rivela: “Per tutta la mia vita ho desideratoe 57 ed