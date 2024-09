Unione Industriali Napoli Jannotti Pecci | Serve il nucleare pulito per risolvere i problemi del caro energia

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il Presidente di: “Dalla relazione del Presidente Orsini e dall’intervento del Premier Meloni un sostegno ai valori dell’impresa e dello sviluppo del Mezzogiorno”. «L’attenzione del Presidente di Confindustria Emanuele Orsini verso i rischi di dezzazione che, in Europa e in Italia, derivano da politiche sbagliate come l’integralismo ambientalista, è assolutamente da condividere. Dobbiamo impedire, interloquendo a ogni livello e facendo valere l’azione di sensibilizzazione del nostro Governo, che i gravi errori commessi da Bruxelles nel recente passato si ripetano con la nuova Commissione. In Italia dobbiamo presto avviare ilperdele della dipendenza da altri Paesi».