Tutto dalla seconda giornata di Milano Fashion Week

(Di giovedì 19 settembre 2024) È uno scambio epistolare tra due donne, l’attrice Anna Maria Pierangeli e sua madre, ad aprire lo show della nuova collezione di Antonio Marras per la prossima estate. Ed è proprio della Pierangeli, nota al pubblico con lo pseudonimo di Pier Angeli, che parla la collezione, o meglio della sua relazione con James Dean. Nata a Cagliari e poi scoperta a Roma da Vittorio de Sica e dal regista Léonide Moguy, Pier Angeli è stata una delle prime attrici italiane ad affermarsi a Hollywood negli anni ’50. Marras per la nuova collezione si è ispirato alla relazione tormentata tra lei a James Dean, il quale non aveva l’approvazione dei genitori di lei in quanto non cattolico.