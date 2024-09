Tale e Quale Show 2024 al via in giuria Panariello Malgioglio e Alessia Marcuzzi

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di giovedì 19 settembre 2024) Tutto pronto per l’edizionedi, con la conduzione di Carlo Conti e tante novità, dallaai duetti, ecco il cast Ci siamo. Uno degli appuntamenti televisivi più seguiti da pubblico e critica, fiore all’occhiello di Rai1, è pronto a riaprire i battenti per una quattordicesima edizione ricca di novità:, il varietà prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, prenderà il via in prima serata venerdì 20 settembre. Padrone di casa, come da tradizione, Carlo Conti.