Sverre Magnus di Norvegia indipendente a 18 anni | si trasferisce e trova un lavoro

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 19 settembre 2024) Dallaarrivano anche buone notizie, che riguardano il principeMegnus. I principi Haakon e Mette-Marit, infatti, pare che stiano già affrontando la cosiddetta sindrome del nido vuoto. La coppia reale ha ripreso gli impegni in agenda dopo le recenti nozze della principessa Marta Luisa die Durek Verret con un viaggio nella contea di Trondelag. Proprio quella località, però, accoglierà per diversi mesi uno dei loro figli. Di recente il principe Haakon e la principessa Mette-Marit dihanno svolto una visita nella città di Trondelag. Si tratta di un viaggio che va oltre l’aspetto puramente ufficiale. È normale che la coppia visiti varie contee del paese per conoscere le condizioni in cui vivono i loro cittadini, anche se senza dubbio la visita in questo luogo specifico ha avuto più significato.