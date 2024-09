Ruben Östlund | la masterclass col regista svedese al Museo del Cinema di Torino il 26 settembre

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 19 settembre 2024) Due volte Palma d'oro a Cannes,arriva aldeldiper un incontro col pubblico, per ritirare il Premio Stella della Mole e per inaugurare l'installazione The Square.arriva in Italia. Lo troveremo alNazionale deldiper un omaggio che prevede unail 26, la consegna del premio Stella della Mole, l'inaugurazione dell'opera d'arte "The Square / Rutan" all'interno dell'Aula del Tempio, cuore del, e la proiezione del film The Square alMassimo. Vincitore di due Palme d'Oro, nel 2017 con The Square, pungente riflessione sulla società e sull'arte contemporanea, con una grande critica al cinismo dei nostri tempi, e nel 2022 con Triangle of Sadness, Ostlund fornirà un assaggio della sua arte al pubblico torinese. "Siamo molto