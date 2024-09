Oscar Massei a CalcioWeb | il libro che emozione! Il sogno infranto e la rinascita l’aneddoto su Moratti e il pronostico di Inter-Milan

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2024), un argentino di origini italiane, nato col numero 10 sulle spalle, protagonista di una carriera importante ma anche condizionata da un brutto infortunio. Nato nel 1934,sviluppò la sua passione per il calcio giocando per le strade dei campi periferici di Rio Cuarto, nella Pampa argentina, ai piedi delle Ande. Ancora giovanissimo, entra nelle squadre giovanili del Centro Culturale Alberdi, per poi essere notato e ingaggiato nel 1952 dal Rosario Central. A soli 21 anni,diventa il più giovane capocannoniere della Primera División argentina con 21 gol, attirando l’esse di grandi club come Boca Juniors e River Plate in Argentina, oltre che dell’e del Torino in Italia. Nel 1955 arriva ao per giocare nell’, sotto la guida del nuovo presidente Angelo, diventando rapidamente un beniamino dei tifosi nerazzurri.