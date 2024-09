Orphan Black | Echoes la serie viene cancellata dopo una stagione

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 19 settembre 2024) Lacon protagonista Krysten Ritter,, è statada AMC Networkssolo unaè stata cancellatta. Laè andata in onda per la prima e unicaa partire da giugno negli Stati Uniti. Il finale di, che ora funge da finale della, è andato in onda il 25 agosto. Laè stata trasmessa su AMC, BBC America e sullo streamer AMC+. Krysten Ritter è la protagonista di, seguito delladi successo di BBC America. Il cast comprende anche Keeley Hawes, Amanda Fix, Avan Jogia, Rya Kihlstedt e James Hiroyuki Liao.: la showrunner dispiega l'assenza di Tatiana Maslany