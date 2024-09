Olimpiadi Milano-Cortina 2026 Jannik Sinner sarà il primo dei volontari e Ambassador dei Giochi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 19 settembre 2024) Una nuova occasione.non ha preso parte alledi Tokyo e di Parigi, macoinvolto in quelle di. No, il n.1 del mondo non tornerà con gli sci ai piedi, come all’inizio del suo percorso nel mondo sportivo, pur avendo qualità da gigantista eccellenti, mailo numero uno dell’evento a Cinque Cerchi e l’deiInvernali in Italia., infatti, avrà funzioni operative e di rappresentanza, un doppio ruolo, cheannunciato quest’oggi in una conferenza stampa a. La scelta del tennista pusterese si giustifica sia per i risultati ottenuti sul campo da gioco, semplicemente straordinari, ma anche per i suoi trascorsi agonistici sulla neve, ricordando le vittorie nel noto trofeo Topolino.