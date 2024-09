MotoGP Francesco Bagnaia | Arrivo al secondo appuntamento di Misano in condizioni fisiche migliori

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 19 settembre 2024) È tempo di double header a. Dopo il primosul circuito Marco Simoncelli, il Circus delle due-ruote torna a esibirsi per disputare il 14°del campionato iridato e nella classe regina la situazione è decisamente interessante. Dopo quanto accaduto nell’ultima uscita in(Ducati Factory) si è portato a 7 lunghezze dal leader del Mondiale, Jorge Martin (Ducati Pramac). Per questo il fine-settimana potrebbe essere l’occasione migliore per Pecco di tornare a occupare la vetta della graduatoria. Bisognerà prestare attenzione, però, a Marc Marquez (Ducati Gresini), vincitore ad Aragon e a “1” e in grande spolvero sulla GP23. Il Cabroncito è terzo a -53 dalla vetta e potrebbe essere il terzo in comodo nella sfida iridata.