Morte Bergamini il pm | Soffocato prima di essere schiacciato dal camion

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 19 settembre 2024) Nel 2021 era stata chiusa l’inchiesta per ladell’ex calciatore del Cosenza Denis, avvenuta nel 1989. L’unica indagata era rimasta l’ex fidanzata, Isabella Internò, per l’omicidio avvenuto per soffocamento. Il Corriere della Sera scriveva: I magistrati hanno prosciolto il poliziotto Luciano Conte, marito di Internò, inizialmente accusato di favoreggiamento e l’autista dell’autocarro Raffaele Pisano, sospettato di concorso nel delitto. Fu lui, il 18 novembre 1989 a schiacciare con il suo mezzo il corpo del calciatore, steso sulla carreggiata della statale ionica, nei pressi di Roseto Capo Spulico. In un primo momento si era pensato chesi fosse tolto la vita.è morto per “asfissia meccanica violenta”: la requisitoria Oggi è iniziata la requisitoria dei pm della Procura di Castrovillari presso il Tribunale di Cosenza.