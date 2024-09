Morbius | dal finale al sequel tutte le curiosità sul film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 19 settembre 2024): dalallesulDopo essere stato più volte rimandato rispetto alla data iniziale del luglio 2020, principalmente a causa della pandemia COVID-19,(qui la recensione) è infine arrivato nei cinema di tutto il mondo nell’aprile del 2022. Si tratta della terza pellicola dedicata al mondo dell’Uomo Ragno dopo il successo degli spin-off Venom (2018) e Venom – La furia di Carnage (2021). Sfortunatamente, ilè stato un completo fallimento critico e commerciale, ricevendo critiche per la scrittura, gli effetti visivi e le scene post-credits. Diretto da Daniel Espinosa, ilha però vissuto una vera e propria rinascita come fenomeno di internet dopo la sua uscita on demand.