Michael Jordan vende a metà prezzo la sua leggendaria villa | la cifra e i dettagli della proprietà Mistero sull’acquirente

(Di giovedì 19 settembre 2024) Dopo dodici anni sul mercato, ladia Highland Park, a nord di Chicago, ha finalmente trovato un acquirente. Questada oltre cinquemila metri quadrati, che ha ospitato il mito del basket durante gli anni d’orosua carriera con la maglia dei Bulls, è stata venduta per unaintorno ai 14 milioni di dollari, sebbene iliniziale nel 2012 fosse di 29 milioni. Nonostante l’acquirente rimanga avvolto nel, la vendita segna la fine di una lunga attesa per, ora 61enne. La, situata al 2700 di Point Lane, è un vero e proprio paradiso per gli amanti del lusso e dello sport: campi da basket, tennis, golf, una piscina, una palestra che può ospitare fino a trenta persone, una sala cinema e persino un laghetto artificiale.