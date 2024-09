Mastrini suona a Castelluccio | un piano per la ricostruzione di Norcia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024), 19 settembre 2024 - Anche la musica può far bene alla rinascita di, messa in ginocchio dal terremoto del 2026. Così il pianista, scalzo, Maurizio, ha deciso di lanciare un appello per accelerare la, che ancora procede a rilento. L'artista lo ha fatto attraverso le note, durante il suggestivo periodo della fioritura delle lenticchie. Il pianista ha composto ed eseguito "Freedom" con l'intento di dare un segnale all'opinione pubblica e accelerare ladel borgo umbro raso al suolo dalle scosse del 30 ottobre di 0770 anni fa. Ha così portato il suoforte nella piana di, registrando un video clip di pura magia in cui i colori dell'alto, rosso, giallo, celeste, viola incorniciano le note della melodia perforte e orchestra, definita dalla critica "una piccola opera moderna".