Maltempo Emilia-Romagna torna l’incubo dell’alluvione | si cercano due dispersi Mattarella | Grazie a chi sta aiutando

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 19 settembre 2024) Tra i mille e i millecinquecento evacuati, due i possibili. Fiumi che invadono le vie dei centri abitati, argini che non tengono più il deflusso delle acque. Dopo un anno e mezzo dal terribile maggio 2023 le zone alluvionate dellae del Bolognese hanno rivissuto gli incubi di quei giorni. Anche per la giornata di domani, venerdì 20 settembre, rimane l’allerta rossa sullae sul Bolognese, a seguito delle forti piogge che si sono abbattute in questi giorni sul territorio e che hanno portato a esondazioni, frane e allagamenti. Le scuole rimarranno chiuse nel Ravennate, mentre a Forlì-Cesena ci saranno «chiusure in ambiti strettamente coinvolti», ha spiegato la presidente facente funzioni Irene Priolo, mentre a Bologna molti sindaci hanno deciso di tenerle aperte.