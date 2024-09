Le prime pagine dei quotidiani di oggi 19 settembre | la rassegna stampa

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 19 settembre 2024) La crisi in Medio Oriente domina la maggior parte delle aperture, con la situazione in Libano che si fa di ora in ora sempre più incandescente: ieri nuove esplosioni di walkie talkie, mentre dall'Iran arrivano altre minacce a Israele. Si parla anche di Green Deal, ma soprattutto dell'addio a un simbolo del calcio italiano come Totò Schillaci, scomparso a 59 anni e ricordato con commozione non soltanto dagli amanti del pallone. In evidenza anche il divorzio choc tra Daniele De Rossi e la Roma