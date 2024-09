La rettrice Beccalli | Donne ai vertici Così migliora pure la condotta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024) "Il soffitto di cristallo non è ancora del tutto infranto": parte da questa consapevolezza - e dall’ultimo Rapporto Ocse Education at a Glance 2024 - l’analisi delladell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Elena. È un anno cruciale per la Milano delle università, che vede cinqueaidegli otto atenei. "Ma la strada da compiere è ancora molta", sottolinea. Primo dato da leggere in un Paese con pochi laureati: "La percentuale delle laureate è superiore a quella dei laureati: rispettivamente il 37% e il 24% nel 2023. Ma solo un 15% dientra nel sistema di istruzione terziaria universitaria scegliendo una materia scientifica o tecnologica a fronte di un 41% degli uomini e ben sappiamo che questi ambiti disciplinari sono quelli che, in termini di sbocchi lavorativi, presentano migliori opportunità".