Inondate Faenza e Castel Bolognese oltre 1000 sfollati

(Di giovedì 19 settembre 2024) Le acque dei fiumi Marzeno e Lamone sono tracimate a monte die hanno invaso le strade della cittadina. Allagato il quartiere Borgo, la zona rossa delle due precedenti alluvioni del 2023, e non solo. Emilia Romagna meteo pubblica su facebook le immagini delle strade invase da acqua e fango. Poco prima il fiume Senio è esondato a(Ravenna) e l'acqua sta raggiungendo il centro città , e in tutta la regione Emilia-Romagna sono ormaiun migliaio glidopo il drastico peggioramento del maltempo con la pioggia che non accenna a diminuire e i fiumi in piena.alle 800 persone evacuate nel ravennate, altre 165 sono state sfollate nele per tutti la notte sta trascorrendo nei centri di accoglienza messi a disposizione da Comuni e prefetture.