Il trucco Scandi Girl il make-up autunnale delle modelle scandinave

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il nuovo trend beauty per l’autunno-inverno 2024 ha già superato i 330 milioni di visualizzazioni su TikTok. Si chiama-up e si ispira allo stile minimalista ed eleganteragazzenave. La visione estetica su cui si basa questo trend punta su un look semplice e naturale, caratterizzato da una pelle delicatamente dorata, un blush nei toni del rosa e labbra effetto specchio. Ne sono già state conquistate celebrities del calibro di Kristen Stewart, Kylie Jenner e Gigi e Bella Hadid. Luce e leggerezza La tendenzasi ispira all'estetica pulita e raffinata del Nord Europa, prendendo ispirazione dalla bellezza naturale e autenticaragazzenave. Questo trend si fonda sul principio del “less is more”, promuovendo unleggero che esalta l'unicità di ogni volto utilizzando pochi prodotti.